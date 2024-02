Prefeito e Secretário de Obras tentam destravar projetos em Brasília

O prefeito de Canela Constantino Orsolin embarcou para Brasília na tarde de segunda-feira (19.2) retornando na sexta-feira (23.2) para uma série de reuniões com autoridades federais, com o objetivo de destravar projetos importantes para o Município. Em pauta, questões como investimentos em infraestrutura, saúde e educação foram discutidas, visando acelerar o desenvolvimento da cidade e melhorar a qualidade de vida dos canelenses.



O prefeito destacou a importância da parceria entre o governo municipal e o governo federal para superar desafios e impulsionar o crescimento econômico e social da região. A expectativa é que as negociações resultem em avanços significativos nos próximos meses, beneficiando toda a população.

No primeiro dia de trabalho na capital federal estiveram na Confederação Nacional dos Municípios (CNM) onde foram atendidos pelos técnicos dos assuntos financeiros e saúde que sanaram dúvidas. “As informações que nós buscamos são pertinentes, e nós saímos satisfeitos porque as pessoas que nos atenderam tinham conhecimento sobre a matéria”, contou o prefeito. Ele também destacou que os atendimentos foram prestados com gentileza e clareza. “Nós queremos levar essas informações para o nosso Município”, finalizou.



Marcelo e Constantino também foram atendidos pelo senador Luis Carlos Heinze, a deputada federal Denise Pessoa e Cesar Leme Justo, assessor de Relações Institucionais do senador Hamilton Mourão.

Na quarta e quinta-feira, às reuniões se concentram nos Ministérios dos Esportes, Cidades, Educação, Saúde e Turismo em busca de destravar os recursos cadastrados no novo PAC como apoio financeiro para construção de unidades habitacionais de interesse social, construção de complexo esportivo, espaços esportivos comunitários, unidade básica de saúde, espaços esportivos comunitários, unidades odontológicas móveis, sinalização turística, entre outros.

Também estão sendo realizadas visitas aos gabinetes de deputadas federais em busca de apoio para emendas parlamentares. Essas interações fazem parte do processo político de articulação e negociação, visando obter recursos para projetos e programas diversos de Canela.

Acompanharam o chefe do executivo, o Secretário de Obras Marcelo Savi, a adjunta de Governo, a engenheira Vera Madeira e dois assessores.