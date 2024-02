Vindima em Gramado tem workshop de vinícolas, pisa da uva e shows no fim de semana 

Vinícolas Benvic e Masotti realizam workshop gratuito neste sábado (24) na Vila do Vinho

Entrando na terceira semana, a Vindima em Gramado segue até o dia 3 de março de 2024 com atrações no centro da cidade, na Vila do Vinho (Praça das Etnias) local que conta com gastronomia, degustação de vinhos, pisa da uva, conteúdo e apresentações artísticas gratuitas.

Em paralelo, as sete vinícolas participantes oferecem programação própria em suas sedes no interior com experiências como pisa da uva, degustações de vinhos e sucos, visitação e gastronomia.

A programação na Vila do Vinho conta com show de Nolasco nesta sexta-feira, dia 23, pisa da uva, workshop e Candy Bellotto no sábado, dia 24. No domingo, dia 25, a atração musical será o coral Etnias.

No workshop gratuito deste sábado, duas vinícolas gramadenses apresentarão seus cases. A vinícola Masotti abordará com os visitantes o tema “Uma viagem pelas variedades das uvas tipicamente nossas“. Já a vinícola Benvic trará o tema “A diferença entre os sucos orgânico e convencional”.

A empresária Sônia Melo Cavichon, que comanda a vinícola Benvic há quatro anos, destaca a produção de sucos e vinhos convencionais, sucos e vinhos orgânicos. Ela vai falar das diferenças desta produção durante o workshop deste sábado na Vila do Vinho.

A vinícola cultiva as uvas em uma área de cerca de três hectares na Linha Furna. A produção anual dos produtos orgânicos chega a três mil litros de suco de uva e 1.200 garrafas de vinho. Já a produção convencional chega a cinco mil litros de suco e três mil garrafas. Um dos trabalhos da vinícola é a produção de suco orgânico que é entregue na merenda escolar das escolas de Gramado.

“Além da colheita e produção na Vindima temos a opção de visitação, degustação, colheita da uva nos parreirais e colheita de morangos orgânicos“, destaca a empresária.

Em 2024, a produção da Benvic deve chegar a 27 mil quilos de uva, entre a convencional e a orgânica.

Já a vinícola Masotti está no mercado desde 1993 na localidade de Mato Queimado em Gramado. São 31 anos de produção de vinhos e sucos. A empresa familiar é comandada pelo empresário Euclides Masotti. A produção anual chega a 100 mil garrafas de vinho e 150 mil litros de suco de uva. Na vinícola da família, o cultivo é das variedades bordô e niágara. Hoje, a produção conta com 11 rótulos de vinhos mais os sucos rose e tinto. A distribuição ocorre em todo o país.

No workshop de sábado na Vila do Vinho, a Masotti trará um pouco de sua história e as variedades das uvas cultivadas. “Além da Vila do Vinho no Centro recebemos os turistas na fábrica para visitação. Recebemos grupos para visita à vinícola e depois oferecemos a degustação”, conta o empresário

Programação Vindima em Gramado

Vila do Vinho (Praça das Etnias)

Aberta ao público diariamente das 11 às 22 horas

Entrada gratuita



Sexta-feira, dia 23 de fevereiro

19h30- Nolasco

Sábado, dia 24 de fevereiro

17h – Workshop- Tradição. Uma viagem pelas variedades de uvas tipicamente nossas e a diferença entre os sucos orgânico e convencional (Masotti e Benvic).

19h- Pisa da Uva com a Vinícola Benvic

19h30 – Show com Candy Bellotto

Domingo, dia 25 de fevereiro

19h – Coral Etnias

Vindima em Gramado: atrações no Centro e nas vinícolas

Começou no dia 8 de fevereiro, e segue até 03 de março de 2024, a 3º edição da Vindima em Gramado. O evento celebra a colheita da safra da uva por sete vinícolas da cidade: Casa Seganfredo, Arte Líquida, Benvic, Masotti, Vinícola Stopassola, Famíglia Lazaretti e Cantina Zio Pietro.

No Centro da cidade, a Praça das Etnias na Borges de Medeiros foi transformada na Vila do Vinho e, com entrada gratuita, abre diariamente oferecendo rótulos de vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos na cidade. Além disso, o local recebe gastronomia típica com tábua de frios, massas, pizzas, risotos, hambúrguer e sobremesas. O local conta ainda com atrações culturais e shows musicais, workshops e a pisa da uva gratuita sempre aos sábados, às 19 horas.

Além da Vila do Vinho, que abre diariamente ao público das 11 às 22 horas, as vinícolas participantes oferecem experiências especiais e visitação nas suas sedes, espalhadas pelo interior da cidade.

A Vindima em Gramado é uma promoção da Prefeitura de Gramado e tem realização da Gramadotur. Apoio: Sebrae Agronegócio, empreendedorismo que transforma e Sicredi Pioneira. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaborador: RBT Internet.

Mais informações no instagram: @vindimaemgramadooficial

Imagens: Cleiton Thiele e Divulgação.