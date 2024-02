APAE de Canela e o lançamento do projeto Juntos Criamos Arte

A Apae Canela – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais, está dando um grande passo para atingir o objetivo de melhorar cada vez mais o bem-estar de todos os assistidos pela entidade e seus familiares.

Na quarta-feira (21) ocorreu o lançamento do projeto “Juntos Criamos Arte”, que consistirá na realização de oficinas artísticas e terapêuticas em diversos dias e horários da semana, onde serão desenvolvidas atividades de musicoterapia, arteterapia, atividades físicas, danças tradicionais, teatro, musicalização, canto, dança, artes visuais, fotografia, filme/mostra, culinária, atividades lúdico-pedagógicas, entre outras.

O evento serviu para apresentar o projeto e os professores, oficineiros e profissionais, além do público presente ter a oportunidade de vivenciar momentos únicos ao assistir um grupo de jovens atendidos na entidade atuando em uma peça teatral.

Segundo o Pres. Luciano Perottoni, a equipe técnica está fazendo um trabalho exemplar na instituição. “Buscando fortalecer o vínculo familiar e pensando na qualidade de vida de todos os integrantes do núcleo, este processo dará a oportunidade de troca de experiências e fortalecimento das relações, pois não podemos esquecer que os familiares enfrentam uma luta diária nos cuidados desses pacientes, frisou Perottoni. Só tenho a agradecer a toda a equipe de profissionais da Apae que tem trabalhado incansavelmente na criação de ambientes e atividades a que todos tenham acesso”.

Para a equipe técnica, toda essa mobilização somente faz sentido porque as famílias são parceiras da Apae. Todo o trabalho que está sendo desenvolvido tem um olhar mais atento aos benefícios oportunizados pelos processos artístico e terapêutico, buscando proporcionar a melhoria das condições de vida, o desenvolvimento de novas habilidades, a possibilidade de evolução no convívio com a sociedade e nas relações do dia a dia com o núcleo familiar.

No evento, a entidade deu destaque a importância dos recursos destinados à Apae pelo executivo municipal, por emendas impositivas de vereadores e bancadas, e também, através de doações da comunidade, pois viabilizam a realização desse projeto e as demais atividades da APAE. O Pres. Luciano salientou que o projeto Juntos Criamos Arte será financiado, por hora, totalmente por emendas impositivas da Câmara Municipal de Vereadores.

