Brigada Militar de Gramado prende homem com espingarda artesanal

Autor ameaçou e invadiu a casa de um primo

No começo da madrugada de sexta-feira (23/02), por volta da 01 hora, a Brigada Militar de Gramado foi acionada na Rua Araçá, no bairro Carniel, para atender ocorrência de ameaça e invasão de domicílio.

A vítima relatou que seu primo havia invadido sua residência. Chegando no local, a vítima estava esperando a guarnição e conduziu os Policiais Militares até o local onde estava o autor, que estava empunhando uma arma de cano longo.

O acusado foi abordado sendo identificado que era uma arma artesanal, municiada com uma munição intacta. O homem, de 45 anos, foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia onde foi realizado o registro. A arma foi apreendida.