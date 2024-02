Containner Bistrot Celebra Aniversário com Festa na Rua

O Containner Bistrot comemorou seus oito anos de existência com mais uma edição da aclamada Festa na Rua. Inicialmente criado para celebrar o primeiro ano do restaurante em Canela, o evento rapidamente se tornou uma tradição na cidade, integrando-se ao calendário cultural local.

Inspirada em festivais gastronômicos e culturais populares em todo o Brasil e na Europa, a Festa na Rua foi concebida para fortalecer a reputação de Canela como um destino gastronômico e cultural. O sucesso do formato adotado garantiu que o evento se tornasse uma parte essencial da vida comunitária, graças à iniciativa do Containner Bistrot, em colaboração com a Relações Públicas Carla Leidens.

Desde sua primeira edição em 2017, a Festa na Rua se estabeleceu como uma tradição querida pelos moradores de Canela e Gramado. A atmosfera festiva, a música ao vivo, a gastronomia de qualidade e as marcas autorais se tornaram sinônimos da celebração do aniversário do Containner Bistrot.

Na última edição, o renomado Chef Manoel Oliveira preparou deliciosos choripans, enquanto as Gurias do Samba e o DJ Kge Lisboa animavam o público com sua música envolvente.

O evento contou com a participação de diversos estabelecimentos locais, incluindo Mãos do Mundo, Casa 509, Casa Ermelinda, Chopp Brahma Canela, Empório Canela, Ginger House, Le Chic Shack, Locanda Moscerino, Neusa Hickel, Nocciola Gelato, Old Custom, Sarago Cocktail & Bar Solutions e Xica Bortot Atelier, proporcionando uma experiência gastronômica e cultural única para todos os presentes.