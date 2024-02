Exposição A Lã Na Arte segue até 10 de abril na Estação Campos de Canela

Mais uma exposição de artes visuais está disponível ao público na Estação Campos de Canella – A Rua Coberta de Canela, diariamente, das 10 às 22 horas, até o dia 10 de abril. A realização é da S&S Cultura Turismo e Eventos, num oferecimento de Laghetto, integrando projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo. Trata-se de uma exposição individual da artista Lana Rosa, que apresenta uma coletânea de seus trabalhos em pintura e artesanato.

Conforme os conceitos, artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário, Que possuem um valor estético e uma criatividade humana para serem consumidos através da percepção da visão. As artes visuais envolvem técnicas de desenho, pintura, escultura, gravura, artes decorativas, fotografia e instalação, entre outras. E a exposição A Lã Na Arte traz belas expressões que merecem ser apreciadas, para deleite dos canelenses e turistas que circulam diariamente pela Rua Coberta.

Lana Rosa apresenta rica bagagem artística com as exposições: Coletiva da Sociedade de Medicina de Bagé, Coletiva de Desenhos-Teatro de Câmara-Porto Alegre (POA), Salão de Arte de Novo Hamburgo, XII e XIII Coletânea de Arte de Professores-Menção Honrosa-POA, Coletiva Galeria de Arte da SULINA-POA, Coletiva no Salão de Pintura da Câmara de Vereadores de POA- MARGS, Exposição Individual no Centro Municipal de Cultura de POA, Exposição Individual em São Sepé-Trevo Hotel, Exposição Individual no Petrópole Tênis Clube-POA, Exposição Individual no Espaço Cultural da Casa ZERO HORA-Santa Maria, Exposição Individual no Centro de Cultura Pedro Wayne-Bagé, Exposição Mostra de “Arte da Campanha”-Alegrete, Exposição Coletiva Jovens Talentos ICCBN, Exposição 15 anos da AAPSM-Santa Maria-Monet Plazza, Exposição Coletiva Sala Iberê Camargo-Santa Maria-2007, Troféu Destaque em Desenho 2007-AASPM, Exposição Coletiva 40 anos da APUSM-2007, Exposição Coletiva 150 anos de Santa Maria-Reabertura do MASM, Participação na coletiva de Restauração da Via Sacra da Igreja Perpétuo Socorro-Santa Maria, Exposição Coletiva na ICARDIO-Santa Maria, Exposição Coletiva APUSM-2008, Exposição Coletiva Sala Iberê Camargo -Santa Maria- 2008, Exposição individual-EXPOLAVRAS-2015, Exposição na AZ GALERIA DE ARTE-Bagé, Exposição no 47° Festival de Cinema de Gramado/2019, Feira Cultural e Ecológica de Canela 2018/2019, Execução de murais no Vita Boulevard em Gramado, Pintura decorativa Fileteada-restaurante em Gramado, Idealização e execução da identidade visual da Pousada Pinheiros do Caracol-Canela, Pintura Decorativa na Pousada Viena-Gramado. Como destaques: Menções Honrosas em pintura, Prêmio Destaque em Desenho pela Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria, Título “Amiga da Cultura Riograndense” pela Casa Brasileita de Cultura-Pelotas, Título de “Mulher Destaque” pela Secretaria do Meio Rural e Secretaria de Turismo de Lavras do Sul, Título “Amiga da Cultura” pela Academia Sul-Brasileira de Letras-Pelotas, Prêmio “Arte para Turismo”-Secretaria de Turismo de Lavras do Sul, Destaque no Jornal do Almoço ao vivo em Canela, Participação no BandMulher na Bandeirantes e Participação no Programa Bibo Nunes, estes três programas televisivos com trabalho em Feltragem seca.

A aptidão técnica de Rosa Helena de Carvalho Teixeira, que tem nome artístico Lana Rosa, além da sensibilidade natural, tem embasamento no curso de Desenhista de Interiores pela E. E. Cilon Rosa, de Santa Maria, e Curso Superior Licenciatura em Educação Artística pela URCAMP, de Bagé. Como formação complementar (Cursos, seminários e fóruns): Semana da Arte e Ensino-USP, Extensão Teatral-URCAM, Papel Educativo do Museu–Museu de Arte do RS, Introdução ao Desenho-Jailton Moreira-MARGS, Releitura-Fayga Ostrower-MARGS, Busca de uma linguagem-Jailton Moreira-MARGS, Desenho-Carlos Wladmirsky-MARGS, Encontro Latino Americano de Artes Plásticas-UFRGS, Curso de Estilismo-Studio da Moda-POA, Curso de papel artesanal, Curso de Dirigentes Culturais-Casa de Cultura Mario Quintana-POA, Curso de Cerimonial, Protocolo e Etiqueta-POA, VII Fórum de Dirigentes Culturais-Assembléia Legislativa-POA, Encontro de Arte-educadores-UNIFRA-Santa Maria, Ciclo de Palestras “No limite da modernidade”-Fundação Iberê Camargo-POA, Capacitação em Hotelaria-Exatus-Santa Maria, Curso de Recursos “Expressivos: Intervenção com Arte”-Magda Pozzobon, Capacitação Museológica- Adilson Oliveira, II Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura, 22º Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura-POA.

Como experiência profissional: Coordenadora da Arteloja da Associação dos Amigos do Museu de Arte do RS, Montagem e Curadoria de Exposições no Museu de Arte do RS, Arte-finalista Exitus (Agência de Publicidade POA), Produção de cenários em comerciais na Voga Agência de Publicidade de POA, Secretária Executiva da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria e Responsável pela coluna “Divando” no Jornal do Pampa em Caçapava do Sul. Em Lavras do Sul atuou como Diretora da Casa de Cultura “José Neri da Silveira, Ministrante de Oficinas de Pintura, Desenho e Teatro, Ministrante de curso de Arte nas Séries Iniciais Promovido pela SMEC, Coordenação do I, II e IV ENCLAV-Encontro de Lavrenses, Criadora e Coordenadora da I, II e III Feira do Livro, Coordenadora do I festival de Teatro, Editora do Jornal “ZUM-ZUM” da Cultura, Restauração Interna da Igreja Matriz Santo Antônio, Assessora Cultural da Prefeitura Municipal, Coordenadora do I , II e III Festival de Cinema (2013/2014/2015), Ministrante de Oficina de Literatura “Palavras Perfumadas” na Casa de Cultura JNS, Criadora e coordenadora do evento “Divando” – mostra e comércio de produtos e serviços voltados para a moda, Coordenadora dos Projetos da Semana do Livro em 2013, 2014 e 2015, Coordenadora de Projetos de Sustentabilidade-ILUMINA LAVRAS, Placas ecológicas com aproveitamento de garrafas de vidro, Coordenação de mostras de arte e lançamento de livros, Coordenadora da II Ovinofest em 2015 – Festival de Gastronomia com carne de ovelha, Ministrante de Oficina de Brinquedos Criativos , Papel Reciclado e Desenho de Moda, Criadora e coordenadora do Projeto “Agenda Cultural” – coletânea de literatura e ilustrações de autores lavrenses e, ainda, Professora de Arte na rede estadual de 1982 até 2013.