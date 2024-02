Grupo Dreams Estabelece Programa de Parceria com Influenciadores Digitais para Promoção Turística de Gramado e Canela

O Grupo Dreams anunciou hoje um novo programa de parceria voltado para criadores de conteúdo das redes sociais, visando ampliar sua presença comercial e promover os destinos turísticos de Gramado e Canela.

Mais de 75 influenciadores digitais da região aceitaram participar do programa, que permitirá a venda de Passaportes Dreams para sete atrações do grupo em ambas as cidades. Cada influenciador envolvido terá acesso a cupons de desconto de 15% para seus seguidores, além de outras vantagens, incentivando a compra dos passaportes que garantem acesso a locais como o Dreamland Museu de Cera, Dreams Motor Show, Hollywood Dream Cars, entre outros.

“Os influenciadores desempenham um papel crucial no cenário turístico”, comentou Rafael Baptista, diretor Comercial, Marketing e Novos Negócios do Grupo Dreams. “Eles fornecem recomendações, testemunhos e informações úteis aos visitantes, facilitando a conexão entre atração e cliente, resultando em uma experiência mais positiva para ambos.”

Os influenciadores que se destacarem na venda dos Passaportes Dreams serão recompensados, com regras e metas a serem apresentadas em um evento exclusivo nesta sexta-feira, no Dreams Motor Show.

Essa iniciativa não apenas fortalece a relação com os influenciadores, mas também reforça a divulgação turística das cidades de Gramado e Canela, aproveitando o alcance significativo dos criadores de conteúdo nas redes sociais.

Créditos fotográficos: Cleiton Thiele