Homem alcoolizado incendeia galpão utilizado como moradia em Canela

Na tarde desta quinta-feira (22), os bombeiros de Canela foram chamados para conter um princípio de incêndio que ocorreu na Rua João Francisco de Oliveira, no Bairro Bom Jesus, na cidade de Canela.

O incidente teve lugar em um galpão que estava sendo utilizado como residência, segundo relatos coletados pela equipe de reportagem no local. De acordo com testemunhas, um homem alcoolizado provocou o fogo ao incendiar um sofá, desencadeando as chamas.

Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio, evitando que se alastrasse. Felizmente, não houve registro de feridos, mas apenas danos materiais foram reportados como resultado do incidente. As autoridades continuam investigando o ocorrido para determinar as circunstâncias precisas do incidente e as medidas necessárias que devem ser tomadas.