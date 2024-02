Jefferson de Oliveira diz que não será candidato, nem a vereador, nem a prefeito

Atual presidente da Câmara de Canela deu entrevista aos colunistas da Folha

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Jefferson de Oliveira, em entrevista para os colunistas da Folha, no caso este que vos escreve e mais o Márcio Diehl Forti, o Cabelinho, surpreendeu a todos durante o programa 5ª da Folha, que foi ao ar, ao vivo, na noite de ontem (23).

Ao ser questionado se ele estava preparado para o desafio de concorrer a prefeito e governar Canela, caso vencedor da eleição, Jefferson afirmou que, neste ano, não pretende concorrer a nenhum cargo eletivo, ou seja, nem a vereador, nem a Prefeito.

Como justificativa, apontou sua decepção com a política, por poder fazer pouco do que ele desejava e que sua família não o apoia mais no projeto político.

Ainda, segundo Jefferson, o atual prefeito Constantino Orsolin ainda não havia sido comunicado de sua decisão, o que deverá acontecer hoje, durante o dia, quando Orsolin retorna de Brasília/DF.

Por fim, ele ainda admitiu que irá trabalhar para o MDB na campanha eleitoral e, como não será candidato, se colocou à disposição para assumir uma secretaria municipal, uma vez que diversos nomes que hoje estão no alto escalão de Canela devem se descompatibilizar, entre março e abril, para poder concorrer.

Assista ao corte do programa, no vídeo acima.