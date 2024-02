Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela resgatam Tamanduá Mirim em Parobé e apreendem 25 aves nativas em Rolante

No dia 22 de fevereiro de 2024, uma equipe de Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizou duas importantes operações de resgate e combate ao tráfico de animais silvestres nas cidades de Parobé e Rolante.

Durante o atendimento a denúncias na área rural de Rolante, os policiais flagraram uma situação de cativeiro irregular em uma residência, onde 25 aves nativas estavam sendo mantidas em condições precárias. As aves, capturadas ilegalmente na natureza através de alçapões, estavam confinadas em gaiolas, e o responsável pelo local não possuía qualquer documentação legal para sua posse. Diante disso, todas as aves foram apreendidas e encaminhadas a um mantenedor devidamente habilitado, enquanto as medidas legais foram tomadas para responsabilizar os envolvidos.

Além disso, no mesmo dia, a equipe realizou o resgate de um tamanduá mirim na área central de Parobé. O animal, ferido e desorientado, havia sido capturado por populares e foi prontamente encaminhado para atendimento médico veterinário. Essa ação demonstra o comprometimento dos policiais militares com a preservação da fauna silvestre e o combate aos crimes ambientais na região.

