Sicoob Canela convida para sua pré-assembleia, em 06 de março

Evento contará com sorteio de brindes, coquetel e espaço kids

O Sicoob MaxiCrédito Canela realiza, no dia 06 de março, a edição de 2024 da sua Pré-Assembleias. O encontro, que acontece no Hotel Sky Ville, tem como objetivo levar aos cooperados e comunidades informações sobre os resultados alcançados no ano que passou e também demonstrar os impactos positivos que a cooperativa promoveu nas comunidades onde está presente.

Além dos números, durante as Pré-Assembleias são apresentados os projetos sociais realizados ao longo dos últimos 12 meses, a exemplo de ações de educação financeira, preservação ambiental e também a apresentação das entregas da primeira edição do Fundo de Desenvolvimento Social, que em 2023 destinou R$ 2,5 milhões para entidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Além de tudo isso, o evento contará com sorteio de brindes, coquetel de encerramento e com espaço kids, para que as famílias possam levar os pequenos no encontro.