1.4 Dinheiro Racional

Caro leitor, é natural do ser humano desejar várias mudanças ao longo da vida, mas dificilmente consegue colocá-las em ação. Em alguns campos de estudo, esse processo é chamado de irracionalidade. De fato, a ausência de lógica ou de guia racional está presente na maior parte das decisões. É necessário já ir entendo que nós somos os responsáveis pela vida que levamos. A boa notícia é saber que somos também os únicos que podemos mudá-la.

Para começar a conversa, é preciso entender que o ser humano possui duas naturezas: a racional e a emocional que já falamos por aqui. Uma complementa a outra, mas muitas vezes elas estão brigando. Nosso lado racional sabe que não podemos exagerar nos doces, mas o emocional as vezes pede por aquela barra de chocolate enorme para aliviar um sentimento de estresse, ansiedade ou vontade. Com o dinheiro é a mesma coisa. Muitas vezes vamos querer comprar algo que não é necessário e que vai comprometer nosso orçamento.

E quando o assunto é dinheiro, não somos tão racionais como imaginamos, quando falamos de DINHEIRO RACIONAL não existirá aspectos emocionais que possam interferir na tomada de decisão. Assim, as escolhas são sempre definidas de acordo com os aspectos lógicos e objetivos.

Se você deseja ter uma vida financeira saudável, é preciso entender como usar a razão na hora de organizar as suas finanças. Para isso você precisa aprender alguns conceitos:

1) COMO FAZER DINHEIRO – qual a forma correta de organizar as FONTES DE RECEITAS e criar um plano;

2) COMO GASTAR DINHEIRO – aprender técnicas sobre organização de ORÇAMENTO, tipos de despesas, metodologias de gestão e ferramentas de controle;

3) COMO INVESTIR: entender o mundo dos investimentos para fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo;

4) COMO PROTEGER: desenvolver habilidades de garantir que seu dinheiro se manterá durante toda a sua vida.

Caso você não esteja conseguindo sair de um problema financeiro, o ideal é pedir ajuda, seja para algum amigo ou um especialista, já que a pessoa que está fora da situação, sem envolvimento emocional, vai poder lhe auxiliar melhor e conduzi-lo para soluções que estão na sua frente, porém não conseguia enxergar.

E você quando o assunto é dinheiro o que pega mais: a razão ou a emoção? Se a resposta for emoção, cuidado! Pois pode estar entrando em uma zona financeira de perigo.