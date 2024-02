Brigada Militar de Canela prende autor de furto com arrombamento em restaurante

Na madrugada deste domingo (25/02), por volta das 3h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada para responder a uma ocorrência de furto em andamento em um restaurante localizado na Av. Osvaldo Aranha, área central da cidade.

De acordo com o relato feito aos policiais, um indivíduo teria quebrado o vidro de uma janela lateral do estabelecimento para adentrar ao comércio e ainda estaria dentro do local.

Os policiais prontamente se deslocaram até o restaurante e flagraram o suspeito dentro do estabelecimento, portando uma sacola contendo diversos produtos do restaurante, prontos para serem subtraídos.

O indivíduo, um homem de 24 anos com diversos antecedentes criminais por furtos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar e encaminhado ao presídio de Canela, onde ficará à disposição da justiça.