Brigada Militar de Canela prende motorista embriagado

Na noite do último sábado (24/02), por volta das 21 horas, a Brigada Militar de Canela foi acionada através do número de emergência 190 para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Av. Cônego João Marchesi, no bairro Canelinha. Segundo informações recebidas, um dos condutores envolvidos estaria possivelmente sob efeito de álcool.

Ao chegar ao local, as autoridades constataram que o condutor do veículo Fiat Tipo, um homem de 66 anos, apresentava diversos sinais de embriaguez. Ele havia colidido seu carro na lateral direita de um veículo GM Classic.

Diante da situação, o motorista concordou em realizar o teste do etilômetro, que registrou um resultado alarmante de 1,06 miligramas de álcool por litro de ar. Em decorrência disso, ele foi detido em flagrante pelas autoridades competentes.