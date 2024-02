 Brocker Turismo realizará Troféu Infinito em março 

A 17ª edição do Troféu Infinito da Brocker Turismo será realizada de 11 a 13 de março. O evento premia as TOP 10 empresas do trade turístico nacional que mais comercializaram o destino Serra Gaúcha com a Brocker Turismo. “Os premiados incluem players importantes do turismo, sendo TOP 10 do segmento de lazer e dois do mercado MICE, além do Troféu Amigo e Troféu Parceiro Local. São todos grandes geradores de negócios na nossa região, que o Troféu Infinito vai homenagear”, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

Desde a sua primeira edição, em 2006, o Troféu Infinito celebra os maiores vendedores da Serra Gaúcha junto a Brocker Turismo, colocando-os no ranking dos TOP 10 do Troféu para receber a homenagem. “Como forma de estimular as vendas da nossa temporada de Natal, o faturamento do Bustour Illumination Show durante o período do espetáculo, de outubro de 2023 a janeiro de 2024, valerá o dobro para o ranking dos TOP 10”, acrescenta Adriane Brocker. Além da programação com experiências de imersão, o evento terá também a cerimônia premiação, que acontecerá no dia 12 de março.

“Serão três dias de experiências incríveis na nossa região, um momento especial para os nossos parceiros de negócios. Vamos reservar vivências inesquecíveis para os convidados desta edição, algo para ficar na memória e lembrança de cada um”, comenta Carlise Bianchi, diretora do Grupo Brocker. Segundo ela, o Troféu Infinito está sendo carinhosamente organizado e em breve deverão ser anunciadas mais novidades da programação.

