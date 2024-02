Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida na RS 235

Acidente aconteceu na tarde de domingo, no bairro Jardim das Fontes

Um colisão entre dois veículos deixou um ferido, na tarde deste domingo (25), por volta das 16h, na RS 235, na altura do bairro Jardim das Fontes, em Canela.

O Corpo de Bombeiros de Canela e o Samu foram acionados. No local, os dois veículos, um Fita Uno e um VW Space Fox haviam parado junto ao barranco na lateral da pista, no sentido bairro centro.

Uma pessoa foi conduzida ao Hospital, as demais receberam atendimento no local. Um dos veículos estava tripulado por um casal e uma criança, no segundo, um casal estava tripulando.