Gramado recebe em abril a segunda edição do evento Líderes Sustentáveis 

Marcado para os dias 23 e 24 de abril, o encontro terá como embaixador o Mátria Parque de Flores e vai reunir lideranças com temas como regeneração e inovação para o desenvolvimento integrado e sustentável de negócios e comunidades.

A Serra Gaúcha será local de encontro da segunda edição do “Líderes Sustentáveis | Futuro e Regeneração”, nos dias 22 e 23 de abril. A cidade de Gramado vai receber o evento que terá como embaixador o Mátria Parque de Flores, instalado em 50 hectares na cidade de São Francisco de Paula. O parque foi indicado pela gestão sustentável que vem consolidando ações simples e eficientes para a manutenção de seus jardins e do próprio negócio. O evento ocorrerá na Expogramado, com Espaço de Conteúdo, Feira de Negócios e Ecopalco.

Do manejo da plantação de mais de 9 milhões de mudas já cultivadas à práticas simples do dia a dia, o Mátria Parque atua na sensibilização de colaboradores e seus visitantes, buscando o cuidado extremo com a natureza, o bem-estar e os preceitos mundiais ratificados pela ONU que alinham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o planeta.

“O planeta Terra exige uma nova postura das empresas. Estamos todos conectados. Os objetivos precisam assegurar os direitos humanos, agir contra as mudanças climáticas e outros tantos desafios do nosso tempo. Com os princípios da ESG, esses objetivos podem ser alcançados e gerar impactos positivos na sociedade e uma economia próspera. Nos sentimos em sintonia com este propósito“, diz a diretora do Mátria, Ithyara.

O Líderes Sustentáveis 2024 propõe uma imersão nos temas sustentabilidade e ESG, com palestras e painéis, apresentação de startups, empresas e representantes de governos de diferentes cidades do país. O Mátria Parque, com sua experiência junto à natureza, contribui mostrando manejos simples e compensadores no evento, como a reutilização de resíduos de grama para a cobertura do solo, o uso de adubo mineral e orgânico e o processo de destinação dos resíduos gerados no parque, além de ações de responsabilidade social e governança.

“O Mátria vem se mostrando uma liderança marcante e sustentável na região. Estão implantando práticas sustentáveis e gerando resultados positivos, com estratégias simples que levam a uma evolução importante. Este exemplo é valioso para que possamos mostrar que basta começar“, destaca a idealizadora do evento, Ellis Chaves.

Nos dois dias do evento, o público poderá participar em três ambientes, dois deles com palco e atividades simultâneas, além da feira de negócios. A programação completa está no site do evento e inclui profissionais de diferentes áreas, lideranças e especialistas em mudanças climáticas, diversidade, equidade e inclusão, economia regenerativa, indicadores e certificações, entre outros.

Serviço

O que: Líderes Sustentáveis 2024

Quando: 23 e 24 de abril, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Onde: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, n° 4111 – Centro, Gramado)

Informações e passaportes: www.lideressustentaveis.com.br

Realização: Multiplikka

O PARQUE

Aberto em 26 de novembro de 2021, o Mátria oferece um passeio por 30 jardins e diferentes opções de gastronomia. Com o plantio de 12 mil árvores, 9 milhões de mudas, o paisagismo foi criado para valorizar o movimento das coxilhas e a diversidade da região, criando um espaço inspirador e natural na paisagem dos Campos de Cima da Serra. Os caminhos do parque podem ser percorridos no tempo do visitante, a pé ou com uso do transporte interno (carrinhos, bikes e scooters elétricos). Nos jardins, há pontos de atração como o Monumento à Borboleta, a escultura Deslocamento, o Meliponário, o Caminho Sensorial, os Túneis de flores (Rosas e Glicínias). O visitante também encontra lojas com plantas ornamentais, material de jardinagem, venda de mudas nativas para reflorestamento, artigos de decoração temática e vestuário.

A arquitetura instalada é uma atração à parte, criada para não interferir na natureza. Um dos prédios, que se camufla em frente ao lago, já foi indicado ao Golden Trezzini Awards for Architecture and Design e o paisagismo do Mátria foi selecionado em 2023 pela XII Bienal de Barcelona.

GRAMADO, a cidade sede

Uma das principais cidades turísticas do país, Gramado recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano. É escolhida pelos principais empreendimentos do setor do mundo, tendo oferecido cada vez mais opções para os visitantes e atrai investimentos bilionários. O Líderes Sustentáveis é realizado pela Multiplikka, projeto que faz parte do SEBRAE Delas, programa desenvolvido pela Secretaria de Inovação, com apoio do SEBRAE RS.

