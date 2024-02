UCS Hortênsias oferta cursos de qualificação e aperfeiçoamento

Descubra o poder da qualificação e aperfeiçoamento com os cursos oferecidos pela UCS Hortênsias! Prepare-se para dominar a Teoria Estruturalista do Estado, desvendar os processos licitatórios com o curso de Pregão, Concorrência e Registro de Preços, ou aprimorar suas habilidades em Gestão Financeira de Condomínios e muito mais, tudo isso com a flexibilidade do ensino a distância.

Além disso, para os amantes do aprendizado contínuo, o UCS Sênior apresenta uma variedade de atividades, desde dança para manter o corpo ativo até o estimulante desafio de escrever narrativas breves. E se você busca especialização, não perca a oportunidade de se destacar com programas como Gestão de Empreendimentos Turísticos e Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas, todos adaptados para o ambiente digital-síncrono. Esteja à frente na sua jornada profissional com a UCS Hortênsias. Inscreva-se agora e transforme seu futuro!



CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:

Teoria Estruturalista do Estado (EaD)

9, 16, 23 e 30 de março

Sábados, das 9h30 às 13h30

Pregão, Concorrência e Registro de Preços na Prática para Municípios de Acordo com a Nova Lei de Licitações

15 de março

Sexta-feira, das 9h às 18h30

Meios de Impugnação das Decisões Judiciais (EaD)

6, 13, 20 e 27 de abril

Sábados, das 9h30 às 13h30

Gestão Financeira de Condomínios (EaD)

4 e 11 de maio

Sábados, das 8h às 12h

Estudos Avançados em Procedimentos Especiais (EaD)

4, 11, 18 e 25 de maio

Sábados, das 9h30 às 13h30

UCS SÊNIOR

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Quartas-feiras, das 14h às 15h30

Bordado Livre Sobre Papel

Quartas-feiras, das 14h às 16h

Fotografia Digital

Quintas-feiras, das 14h às 16h

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Segundas-feiras, das 14h às 15h30

Vida em Movimento

Segundas-feiras, das 17h às 18h30

Escrevendo Narrativas Breves (EaD síncrona)

Segundas-feiras, das 14h às 16h

Cérebro Ativo

Terças-feiras, das 14h às 16h

ESPECIALIZAÇÃO

Gestão de Empreendimentos Turísticos

Presencial digital-síncrono

Início: 4 de março

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30

Especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

Presencial digital-síncrono

13 de maio

Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30

MESTRADO

Mestrado Profissional de Psicologia

Presencial

Início: Março

Quintas e sextas-feiras, turnos vespertino e noite