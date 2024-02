Vem aí Módulo 2 de Corte & Costura da Faccat 

O curso de Design, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), está com inscrições abertas para o Módulo 2 do curso de extensão Corte & Costura. As aulas ocorrerão de 14 de março a 25 de julho, no Atelier de Design de Moda, no campus da Instituição. A capacitação é indicada para aqueles alunos egressos do Módulo 1, do Corte e Costura da Faccat, e alunos das demais instituições com certificado na área, com idade mínima de 16 anos. O curso de Corte e Costura – Módulo 2 acontecerá todas as quintas-feiras, à noite, das 19h15min às 22h15min. A formação tem a carga horária total de 60 horas e será ministrada pela professora Mestra Natália Ramona Forte e pelo professor Especialista Giovanni Modica e Freitas Cabral. Informações e inscrições em www.faccat.br/cursoseeventos.

O que será ensinado:

– Tecidos e aviamentos

Explorar tecidos diferentes, voltados a casacos, alfaiataria e fibras em que o participante ainda não realizou confecções, como também explorar aviamentos ainda não utilizados que complementam os vestuários de forma apropriada e seus respectivos complementos como as escolhas de agulha e linha

– Adaptações de moldes

Realizar a identificação de moldes prontos, compreender seu corte e realizar gradação destes.

– Corte e costura de casaco, blazer com forro

Aplicar técnicas de montagem e domínio têxtil para corte e costura

– Corte e costura de alfaiataria e peças complexas variadas

Aplicar técnicas de montagem e domínio têxtil para corte e costura

Foto: Claucia Ferreira/Faccat