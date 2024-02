Vila Solidária, da Vila da Mônica Gramado, promove arrecadação de doações para animais em vulnerabilidade 

Troca de rações por ingressos poderá ser feita entre 04 e 08 de março e beneficiará projetos que atendem animais em vulnerabilidade em Gramado e região

Em mais uma edição do projeto Vila Solidária, a Vila da Mônica Gramado promoverá a arrecadação de pacotes de ração, que serão trocados por ingressos para visitar o parque. O período de troca será entre os dias 04 e 08 de março, em estabelecimentos parceiros das instituições que atendem animais em situação de vulnerabilidade em Gramado e região e participam da ação. São elas: @associacao_amor_sem_raca (Gramado e Canela), @ong_amigosderua (São Francisco de Paula), @grupogippaparobe (Parobé) e @focinhoamigo_np (Nova Petrópolis).

Um pacote de 15kg será trocado por um ingresso e um pacote de 25kg por dois ingressos, que poderão ser utilizados entre os dias 11 e 25 de março (exceto nas terças-feiras, quando o parque está fechado). “A Vila tem o cuidado com a comunidade como um de seus principais valores e, por isso, desde a inauguração do parque, nós promovemos ações solidárias. Temos certeza de que essas doações fazem muita diferença para as entidades, pessoas e, neste caso, para os bichinhos beneficiados”, afirma a CEO da Vila da Mônica, Manoela da Costa Moschem.‌

Podem participar da Vila Solidária os moradores de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Igrejinha, Parobé, Santa Maria do Herval, Taquara e Três Coroas. Para fazer a troca da doação pelo ingresso, é preciso apresentar um documento com foto e um comprovante de residência – são aceitas contas de luz ou água e há um limite de quatro isenções por endereço. Será possível escolher uma data para a visita ao parque, conforme disponibilidade da atração e vigência da promoção. É importante ressaltar que o ingresso é nominal e intransferível.

Além disso, crianças de até 2 anos e 11 meses já são isentas. O regulamento completo pode ser conferido em conteudo.viladamonica.com.br/vila-solidaria-2024 e as dúvidas podem ser esclarecidas contatando o parque pelo WhatsApp (54) 99949-4072.

Vila Solidária – Ação para arrecadação de ração

Período para troca de ração: de 04 a 08 de março

Onde:

Gramado: Rua Tristão de Oliveira, 188, bairro Floresta (AgroPet Noel)

Canela: Rua João Pessoa, 326, bairro Centro (AgroPet Noel)

São Francisco de Paula: Rua Benjamin Constant, 1180 (Flor do Pampa)

Parobé: Avenida das Nações, 543, bairro Guarujá (Agroveterinária DuCleiton)

Nova Petrópolis: Rua Rio Branco, 305 (Agropecuária Rio Branco)

Datas para uso das cortesias: de 11 a 25 de março (exceto nas terças-feiras, quando a Vila da Mônica Gramado está fechada)

Observações: Um saco de 15kg será trocado por um ingresso e um saco de 25kg, por dois ingressos. O limite é de quatro ingressos por endereço, mediante a apresentação de um documento com foto e um comprovante de residência (conta de água ou luz). Podem participar da ação solidária os moradores de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Parobé, Santa Maria do Herval, Taquara, Igrejinha e Três Coroas. O ingresso é intransferível e não há possibilidade de reagendamento. Crianças até 2 anos e 11 meses já são isentas.

Sobre a Vila da Mônica Gramado

Inaugurada no Dia das Crianças de 2022, a Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança. Primeiro e único parque da América Latina a conquistar o selo LEED Platinum, que o coloca entre as edificações mais sustentáveis do mundo, a Vila da Mônica Gramado recebeu mais de 130 mil visitantes em seu primeiro ano de funcionamento. As excelentes avaliações dos viajantes renderam ao empreendimento a sexta posição na lista dos 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.