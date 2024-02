Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela resgata papagaio e prende homem por posse ilegal de arma de fogo e maus tratos em São Francisco de Paula

No dia 26/02, policiais militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela protagonizaram duas intervenções cruciais para o bem-estar animal e a segurança pública na região.

Inicialmente, durante um patrulhamento rotineiro em Canela, os agentes foram alertados por moradores sobre a presença de um papagaio-do-mangue tentando invadir residências. No local, constatou-se a veracidade da informação, e a ave, nativa do Brasil, foi prontamente resgatada. Posteriormente, será encaminhada a uma instituição especializada para garantir sua reintegração ao ambiente natural.

Mais tarde, durante uma vistoria conjunta com agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em São Francisco de Paula, os policiais depararam-se com uma cena deplorável dentro de um galpão: dois gatos e um cão estavam submetidos a condições de maus tratos extremas. Os animais encontravam-se em um ambiente insalubre, repleto de seus próprios dejetos, sem acesso a água, ventilação adequada ou luz solar. O estado de desespero do cão, que emitia constantes gritos, chamou ainda mais a atenção das autoridades.

Além do abuso animal, os policiais identificaram a presença de uma espingarda de pressão que fora modificada e transformada em uma arma de fogo ilegal, calibre .22.

Diante dessas violações flagrantes, foi efetuada a prisão de um homem, responsável pelos animais e pela posse ilegal da arma de fogo. O indivíduo, identificado como trabalhador do local, responderá pelas acusações pertinentes aos crimes cometidos. Essas ações demonstram o compromisso das autoridades locais com a proteção da vida animal e o combate à criminalidade na região.