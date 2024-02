Campi da UCS abrem semestre com novos cursos de graduação

Campus de Canela terá curso de Design de Interiores

A Universidade de Caxias do Sul conta com novos cursos e opções de oferta para ingresso via processo seletivo contínuo no primeiro semestre letivo de 2024, que se inicia no dia 4 de março, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologias, nas modalidades presencial e a distância.

No Campus-Sede, em Caxias do Sul, a graduação em Farmácia conta com nova opção de turno, com aulas pela manhã. Já o curso de Fisioterapia passa a ofertar disciplinas no vespertino e à noite.

Nos demais campi, as novidades são Biomedicina e Engenharia e Controle de Automação, em Bento Gonçalves, junto à retomada do curso de Geografia; Gestão da Produção Industrial e Pedagogia, em Vacaria; Design de Interiores, em Canela; Psicologia, em Guaporé; e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Nova Prata.

Entre os cursos que passaram a integrar o portfólio de graduação recentemente, com vagas abertas para suas primeiras turmas, estão o tecnólogo em Sistemas Embarcados, em Caxias do Sul, e o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, disponível em Bento Gonçalves, São Sebastião do Caí e Guaporé. Ainda, a partir do Hub Engenharias, os campus de Guaporé e Nova Prata passam a ofertar até 50% da grade curricular dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, de Computação e de Produção (o restante das aulas será ministrado no Campus de Bento Gonçalves).

As inscrições estão abertas e os candidatos têm três alternativas para concorrer às vagas: o vestibular, que ocorre via prova de redação na modalidade on-line síncrona, às terças e quintas-feiras; o aproveitamento das notas da redação de vestibulares da UCS realizados de 2019 a 2024; ou o aproveitamento das notas da redação no ENEM de 2018 a 2023. O portfólio da UCS conta com mais de 80 cursos nas áreas do conhecimento de Artes e Arquitetura, Ciências da Vida, Ciências Exatas e Engenharias, Humanidades, Ciências Sociais e Ciências Jurídicas.



Você na UCS

A Universidade de Caxias do Sul convida a comunidade para visitar suas unidades universitárias durante o Você na UCS, evento que ocorre entre hoje e 29 de fevereiro, das 15h às 22h, no Campus-Sede, em Caxias do Sul, e nos campi da região. A proposta é acolher interessados no Ensino Superior, familiares e amigos na estrutura da Instituição, apresentando suas potencialidades, enaltecendo a importância da profissionalização e esclarecendo dúvidas sobre os cursos de graduação. Será possível, ainda, realizar a inscrição no processo seletivo, matrículas, rematrículas e retomar cursos.