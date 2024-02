Páscoa em Gramado terá quatro finais de semana de atrações lúdicas e religiosas

Em sua nona edição, a Páscoa em Gramado terá 25 dias de duração e quatro finais de semana. O evento ocorre de 7 a 31 de março. Além de bela decoração temática nas ruas, praças, rótulas e pórticos, a Páscoa em Gramado terá atrações lúdicas e religiosas gratuitas para todos os públicos. Com produção de 650 toneladas de chocolate, a Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco) estima um incremento de 10% nas vendas na Páscoa de 2024. O lançamento do evento foi realizado na tarde de segunda-feira (26), no Chocoland Hotel Gramado. “A Páscoa em Gramado será linda, como nossa Gramado toda decorada. Serão quatro finais de semana para movimentar e incrementar o fluxo turístico, além de muitas novidades”, afirma a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Conforme Rosa Helena, a intenção da Gramadotur, autarquia que realiza os eventos públicos de Gramado, é atrair público ao longo de toda a programação desde a abertura do evento. “Criamos atrações para movimentar a cidade também nos três primeiros finais de semana”, completa.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca que a administração investe na promoção de eventos para movimentar a economia turística ao longo de todo o ano. “Precisamos atrair turistas para fazer frente aos investimentos que Gramado tem recebido. Nosso papel é fazer eventos cada vez melhores, com novos atrativos a cada ano”, afirma Tissot.

ATRAÇÕES

Entre as novidades da Páscoa em Gramado, a principal será a Avant Premiere do Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, que ocorre no dia 15 de março e contará com a presença de marcas nacionais e internacionais, degustações e palestras na Rua Coberta. Em parceria com a Chocolat Festival, a Gramadotur prepara um evento inédito e de grande repercussão para 2025. “Teremos uma prévia do que será o evento no próximo ano. O festival vai somar para a cidade de forma muito significativa”, diz Ricardo Campos, embaixador do Chocolat Gramado.

Já um dos grandes destaques, continua sendo a Paradinha de Páscoa aos finais de semana. Com direito a banda de música, a turma do coelho Pascoalino vai divertir e emocionar o público na avenida Borges de Medeiros, a principal de Gramado.

Na praça das Etnias, será instalada a Vila de Páscoa, que vai abrigar a Casa do Pascoalino. Além de artesanato e opções gastronômicas, o espaço receberá intervenções culturais e artísticas aos finais de semana. Tudo inteiramente gratuito ao público.

Outra grande atração confirmada é a Corrida e Caminhada do Coelho, que ocorre no dia 30 de março. Os competidores interessados podem fazer suas inscrições até 22 de março. Em parceria com o Senac, serão oferecidas oficinas gastronômicas gratuitas com receitas de Páscoa. Os interessados podem fazer sua inscrição no portal do Senac.

Além do aspecto lúdico, a Páscoa em Gramado conta com o lado religioso da celebração por meio do Gramado Aleluia. Estão confirmadas a Procissão de Ramos, que ocorre no domingo, dia 24 de março, e a dos Passos, programada para a Sexta-feira Santa, dia 29 de março. Os templos e igrejas também terão intensa programação. Mais informações podem ser obtidas no site pascoaemgramado.net.br.

A Páscoa em Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont. Copatrocínio: Havan. Apoio: Florybal Chocolates e RBT Internet. Colaboração: Casa Lúdica Gramado e Fecomércio Sesc/Senac. Apoio institucional: Achoco Gramado. Hospedagem oficial: Laghetto. Agente cultural: Marca Produções Artísticas e Leão Produções. Financiamento: Pró Cultura, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.