Projeto Expressividades promoverá oficinas para comunidades em vulnerabilidade social 

Nos próximos meses a Cia Daiene Cliquet ARTES iniciará um novo projeto cultural, contemplado no edital estadual da Lei Paulo Gustavo. O mesmo levará vivência artística para comunidades de Canela, Gramado e Porto Alegre.

Serão promovidas diversas oficinas nas expressões artísticas de costura criativa, bordado, pintura, escultura em madeira, autômatos, bonecos híbridos e gigantes, somando 12 oficinas com vários artistas com relevantes trajetórias em sua área de atuação, da região como o mestre Zé dos Passarinhos, Maria Isabel Porazza Mendes, Beatriz Seibel, Ricardo Veras, além de convidados como Sergio Biff, do Rio de Janeiro e Juliana Graziela, de Mato Grosso.



Todas as atividades atenderão públicos específicos relacionado com entidades, organizações ou instituições, com finalidade de oportunizar arte e educação com melhoria da qualidade de vida, propiciando a transmissão de conhecimento para a população, dos saberes e fazeres, por meio de profissionais qualificados, nas áreas de cultura e educação.

Segundo a produtora Daiene Cliquet “o Projeto Expressividades promoverá um vasto intercâmbio cultural onde os alunos terão a oportunidade de criar uma obra artística que posteriormente farão parte de exposições valorizando e estimulando o desenvolvimento criativo de expressões culturais.”

Em Canela, no Centro Social Padre Franco e Oásis Santa Ângela; em Gramado no Instituto Santíssima Trindade, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Atendimento Especializado em Saúde Mental (CAESM); e em Porto Alegre as ações serão no Centro Cultural Vila Flores, que é referência no desenvolvimento social e estímulo à economia criativa.

“As atividades deverão iniciar ainda no primeiro semestre, as datas estão sendo ajustadas pois, nesse momento estamos entrando em contato com as Instituições e adequando as atividades para as necessidades de cada público que é atendido pelos espaços parceiros.” explica Cesar Cliquet, idealizador do projeto.

O projeto Expressividades foi criado e produzido por Daiene Cliquet Artes, realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS.