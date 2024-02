Super Copa Gramado vai reunir oito equipes de expressão do Futsal nacional

A Super Copa Gramado de Futsal vai reunir em quadra na Serra Gaúcha, em Gramado, oito equipes de expressão nacional e até internacional.

O evento acontece a partir do dia 11 de março ao dia 16 de março no Ginásio Perinão em Gramado, complexo esportivo que já recebeu diversas competições nacionais e internacionais. A Super Copa Gramado de Futsal terá a participação da ACBF (RS), Atlântico (RS), JEC/Krona Futsal (SC), Praia Clube (MG), Minas Tênis Clube (MG), Assoeva (RS), Campo Mourão Futsal (PR) e Santo André Intelli (SP).

A Super Copa Gramado, reconhecida como o principal torneio de pré-temporada do Futsal no Brasil, está prestes a iniciar sua mais recente edição, prometendo emocionar os fãs do esporte.

As equipes participantes foram divididas em duas chaves, proporcionando uma competição acirrada desde o início:



Chave A

JEC/Krona Futsal

ACBF

Minas Tênis Clube

Campo Mourão Futsal



Chave B

Atlântico

Assoeva

Praia Clube

Santo André Intelli



Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão para as semifinais, onde disputarão partidas emocionantes em busca do título da competição. Para os aficionados que não quiserem perder nenhum lance, a Super Copa Gramado será transmitida ao vivo pelos canais NSports e BandSports.

A realização da Super Copa Gramado de Futsal é fruto da parceria entre a SER Gramado, a Prefeitura de Gramado e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contando com o respaldo técnico da Liga Gaúcha de Futsal.