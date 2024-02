Taquara terá espetáculo para homenagear mulheres

Faccat será palco da peça teatral “Frida Kahlo, à Revolução! “

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sesc Taquara, Prefeitura, Unimed Encosta da Serra e as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) se uniram e promovem no dia 14 de março, uma grande integração. No palco do Centro de Eventos da Faccat, o grupo CIA Dramática apresentará o espetáculo “Frida Kahlo, à Revolução!”, a partir das 20 horas, na noite de 14 de março. Os ingressos, que são gratuitos, já podem ser retirados na Tesouraria da Faccat, e nas sedes da Unimed e do Sesc Taquara.

De acordo com os organizadores, o evento é uma forma de homenagear as mulheres e oportunizar uma noite de reflexão e de entretenimento. Serão liberados quatro ingressos por pessoa. O show terá a duração de 60 minutos, com classificação de 12 anos.

Sinopse:

Frida Kahlo, à Revolução! Chega ao décimo quinto ano de apresentações. É inspirada livremente na vida da poderosa pintora mexicana, em sua obra artística e correspondência íntima. Com roteiro inédito e trilha sonora original executada ao vivo, a artista e suas pinturas nos conduzem por esta redescoberta ética e estética, focada no princípio revolucionário da arte como denúncia solidária. A dramaturgia baseada em suas cartas apaixonadas e em escritos de seu Diário Íntimo, concentra-se na memória da artista, em acontecimentos descritos por ela mesma, para construir um espetáculo que faça emergir o que pode transcender a condição de mito.

Ficha Técnica:

Grupo: Cia Dramática

Autor: Juçara Gaspar

Direção: Daniel Colin

Elenco: Juçara Gaspar

Trilha: Luciano Alves

Cenografia Lara Coletti

Luz: Carol Zimmer

Preparação de corpo e coreografia: Daniele Zill