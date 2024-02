Vereadora Carla Reis recebe moradores do bairro Boeira para buscar solução para problemas com escoamento nas vias  

Nesta semana, a vereadora Carla Reis recebeu na Câmara Municipal lideranças do bairro Boeira, principalmente das ruas Bernadino Timóteo da Fonseca, Guilherme Diestmam e Antônio Zini, e o representante da Defesa Civil de Canela, Joãozinho Silveira. Na pauta do encontro esteve a continuação da obra da tubulação da Bernadino Timóteo ligando na Felisberto Moraes, que após o asfaltamento e tubulação da São Francisco está gerando alagamentos frequentemente em diversas residências do bairro.

Segundo relatos de moradores, e, informações buscadas pela vereadora, parte da água da João Pessoa e toda a água da rua São Francisco, principal via do bairro, deságua na rua Bernardino Timóteo da Fonseca, resultando nestes recorrentes alagamentos. E isso se dá após a obra de asfaltamento destas ruas, onde os moradores da rua Bernardino Timóteo da Fonseca avisaram a empresa sobre a espessura dos canos, que deveria ser maior para aguentar todo o fluxo que por ali passaria, mas não foram atendidos e a Prefeitura solicitou a finalização da obra com o projeto inicial.

Referente a isso, os moradores estão solicitando há meses que a tubulação então ao menos siga mais uns metros e seja ligada na da rua Felisberto de Moraes para conseguir escoar a água nos canos maiores, pois, a tubulação que hoje liga a rede João Pessoa e São Francisco com a Bernadino Timóteo da Fonseca é de 60 milímetros, já a tubulação existente que passa por baixo das casas é de 30 milímetros, o que obviamente não comporta. Assim também segue o problema da Antônio Zini onde a água “borbulha” embaixo das casas, causando mais transtornos.

A vereadora ressalta que este problema não é de agora, e que já foi pauta de uma reunião junto ao Poder Executivo há dois anos atrás, quando moradores, juntamente com Carla Reis, se reuniram com o Secretário de Governo da época, o Secretário Adjunto de Obras, e a engenheira Vera.

O presidente do bairro também usou a Tribuna do Povo durante Sessão Ordinária na Câmara para pedir providências quanto a situação.