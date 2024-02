Alpen Park premia guias de turismo 

Alpen Park entrega premiação de campanha de incentivo de vendas

Os profissionais do turismo que mais venderam ingressos para o Alpen Park foram premiados na noite desta terça-feira (27). Em comemoração aos 20 anos do Alpen, o atrativo lançou a campanha de incentivo de vendas Meta Parceiro Aventureiro. Foram premiados os cinco parceiros que mais fizeram vendas em 2023. Mais de 300 guias de turismo, motoristas de aplicativo, agentes de viagem e outros profissionais do setor participaram da promoção.

Em primeiro lugar, ficou Lucio Flávio Albuquerque, que recebeu R$ 2.000,00 de premiação. Jonathan Fonseca de Almeida foi o segundo colocado na campanha e recebeu R$ 1.000,00. Em terceiro, ficou Noeli Maria Fassbinder, que recebeu o prêmio de R$ 500,00. Adriane Albuquerque e Valério Bertoldi completaram o Top 5 de Vendas e receberam passaportes de diversão.

Além da entrega das premiações, a gerente Comercial do Alpen Park, Manoela Scott, apresentou o Portal do Afilhado, um link de vendas de ingressos antecipados exclusivo para profissionais do turismo, e anunciou que a campanha terá novo formato em 2024. “Iremos dividir a premiação em duas categorias: grupos acima de oito pessoas e grupos menores, de até sete passageiros. Queremos oportunizar que todos os parceiros possam participar da campanha, que não apenas impulsiona as vendas, mas também fortalece o espírito de parceria”, frisa Manoela.O diretor do Alpen, Renato Fensterseifer Júnior, destaca que a proposta da campanha é justamente fomentar parcerias. “Pensamos no visitante, no colaborador e no parceiro. Foi um trabalho que iniciamos no ano passado e nossa ideia é fortalecer cada vez mais. Parcerias são fundamentais para a sustentabilidade do negócio”, destaca Júnior.