Carnaval fora de época é uma das atrações de março no Verão na Serra Gaúcha

O projeto “Verão na Serra Gaúcha 2024” entra na reta final. O evento segue até o dia 10 de março em uma iniciativa do SindTur Serra Gaúcha com a parceria das Secretarias de Turismo de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café e co-realização do Contur Hortênsias.

E no dia 09 de março está programada uma atração especial. O Carnaval “fora de época” de São Francisco de Paula vai movimentar a Serra Gaúcha. “Será um momento de alegria e descontração para todos curtirem ao lado de quem quer bem”, destacou o Secretário de Turismo, Cultura e Desporto de São Chico, Rafael Castello Costa. O evento acontece no dia 09 de março, na Praça Podalyro Alves da Silva, no centro histórico da cidade. Durante à tarde o carnaval para as crianças e à noite para a comunidade com presença das escolas de samba, blocos e bandas.

Para conferir o melhor do Verão na Serra Gaúcha:

Em Nova Petrópolis.

De 01 a 03 de março – St. Patrick Festival.

O St. Patrick’s Fest é uma homenagem ao legado de São Patrício, o padroeiro da Irlanda, que popularizou o famoso trevo de três folhas e espalhou a mensagem de amor, esperança e sorte pelo mundo. E agora essa energia vem para Nova Petrópolis, participe dessa festa contagiante, com muita música, danças típicas e cervejas de altíssima qualidade.

De 1º a 03 de março – Aniversário de Nova Petrópolis.

A instalação de Nova Petrópolis é celebrada com muito orgulho pelos moradores da terra mais germânica da Serra Gaúcha!

Em 2024, a Capital Nacional do Cooperativismo comemora 69 anos de instalação do Município com muita alegria e diversão.

De 08 a 10 de março – Nova Mel Fest.

O mundo abelheiro invade a Rua Coberta de Nova Petrópolis para mais uma edição da NovaMelfest! O evento relacionado à apicultura e meliponicultura oferece a exposição e comercialização de produtos, demonstrações sobre a aplicação do mel, atividades técnicas e atrações musicais ao longo dos três dias de programação, todos com entrada gratuita.

Dia 09 de março – Rally dos Fuscas.

O Rally Jardim da Serra Gaúcha é uma das atrações de Nova Petrópolis. A competição de regularidade promovida pelo Volks Club Nova Petrópolis. A competição contempla a regularidade, e não a velocidade. A tradicional prova do calendário de verão é exclusiva para carros da linha Volkswagen com motor refrigerado a ar, como Fusca, Kombi, Brasília, Variant, Puma, Gurgel, entre outros.

Dia 09 de março – Stadplatz Trilha.

Um evento para que gosta de se aventurar em gaiolas, jipes e quadriciclos. É a 16° Edição do Stadplatz Trilha.

Em São Francisco de Paula.

Dia 09 de março – Carnaval fora de época.

Será um momento de alegria e descontração para você curtir ao lado de quem quer bem. Esperamos sua presença no dia 09 de março, na Praça Podalyro Alves da Silva, no centro histórico de São Chico.

Em Gramado.

Até 03 de março – Vindima em Gramado.

O evento conta com a Vila do Vinho junto à Praça das Etnias que é uma atração à parte. Toda decorada, o local é perfeito para um passeio e apreciar os melhores vinhos e sucos produzidos pelas vinícolas do interior de Gramado. No evento, o visitante pode se preparar para momentos de celebração e festa e para uma imersão na cultura e nas tradições de quem vive em torno da produção da uva e do vinho.

De 07 a 31 de março – Páscoa em Gramado.

Os deliciosos ovos de chocolate, apresentações artísticas, atividades lúdicas e educativas fazem brilhar os olhos de adultos e crianças. Durante a Páscoa em Gramado Tudo isso unido ao emocionante Gramado Aleluia onde luz, sons, encenações artísticas e o clima religioso despertam os melhores sentimentos em nossos visitantes.

Canela e Picada Café.

Para aproveitar o melhor da natureza, com parques e atrativos temáticos.