Clima mágico da Páscoa começa a tomar as ruas de Gramado

O clima da Páscoa começa a tomar conta das ruas de Gramado. Os adornos decorativos da 9ª Páscoa em Gramado, que ocorre de 7 a 31 de março, começaram a ser instalados nas rótulas da cidade nesta terça-feira (27). Ovos de chocolate, cestas e coelhos gigantes já trazem o clima lúdico da celebração, transformando Gramado, a Capital Nacional do Chocolate Artesanal, na terra da Páscoa.

Os trabalhos devem ser intensificados ao longo da semana e tudo deve ser concluído até a próxima quarta-feira (6). Canteiros, pórticos, praças e outros espaços públicos irão receber itens decorativos com cores vibrantes e que remetem a memórias afetivas. Na praça das Etnias, que fica ao lado da Rodoviária, será montada a Vila de Páscoa, onde funcionará a Casa do Pascoalino. Já a rua Coberta, receberá espaço kids e a Avant Première do Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, que ocorre a partir de 15 de março e contará com a presença de nomes nacionais e internacionais, degustações e palestras sobre a cadeia produtiva do chocolate.

Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a decoração prima pela sustentabilidade com inovação. “Sustentabilidade é um norteador implantado de maneira cada vez mais forte nos eventos da Gramadotur. Fabricamos peças novas, mas reaproveitamos todo o material do nosso acervo. O público que visitar Gramado na Páscoa pode esperar muitas novidades. Nos reinventamos a cada edição. Teremos uma decoração maravilhosa que vai encantar a todos, com peças em novo formato. Acrescentamos flores naturais, borboletas e outros itens, mas sempre levando em conta o aspecto da sustentabilidade”, garante Rosa Helena.

