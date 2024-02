Eles por Elas: sessão da Câmara contará com momento especial em alusão ao Dia da Mulher 

Autora do livro “Por que Somos Poucas?” abordará em tribuna a importância da representatividade feminina na política

A Câmara de Vereadores de Gramado prepara ações especiais para a próxima semana em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Por isso, a sessão da próxima segunda-feira, dia 4, contará com uma manifestação especial da escritora Marisa Formolo Dalla Vecchia. Ela é doutora em Educação pela UFRGS, foi vice-prefeita de Caxias do Sul de 1997 a 2000 e deputada estadual entre 2007 e 2015.

Autora do livro “Por que Somos Poucas?”, este será o tema que irá nortear a fala de Marisa, no início da sessão ordinária. Além disso, a convidada participará da TV Câmara que será exibida na terça-feira, dia 5, às 17 horas, falando um pouco da sua trajetória política e sobre a importância da representatividade feminina neste meio.

A participação especial de Marisa integra as ações do movimento He for She – Eles por Elas, aderido pela Câmara de Gramado em 2021. “Desde então, a Casa Legislativa assumiu o compromisso de estimular debates e reflexões sobre a igualdade de gênero. Será uma semana em que vamos reafirmar ainda mais o quanto esta pauta é importante, urgente e necessária”, declara o presidente da Câmara, Cícero Altreiter (MDB).