Escola Severino Travi promove o projeto “Lugar de Ser e Aprender/Apreender”

Projeto tem como o objetivo acolher e incentivar os alunos

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Severino Travi está promovendo o projeto “Lugar de Ser e Aprender/Apreender”. Esta iniciativa, que se estende ao longo do primeiro mês de aulas, visa acolher os alunos e incentivar sua participação ativa e organizada na construção de novos conceitos.

Sob a coordenação da professora Jaqueline Loss e de Sofia Bortoli, os estudantes dos segundos anos estão sendo envolvidos em uma série de atividades que abordam temas fundamentais, tais como: a importância do ser e do aprender (direitos e deveres); a transformação de hábitos a partir do aprendizado; a reflexão sobre a própria identidade; a compreensão do propósito individual e coletivo na escola; a valorização das relações interpessoais; as normas e valores que regem o convívio escolar; e a busca por melhorias no ambiente escolar.

Durante este período, serão explorados diversos métodos pedagógicos, incluindo jogos, brincadeiras, músicas, poesias e outras atividades lúdicas, visando proporcionar uma experiência educativa rica e estimulante para os alunos.

Este projeto reflete o compromisso da Escola Severino Travi em oferecer um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento integral de seus estudantes, preparando-os não apenas para o aprendizado acadêmico, mas também para uma participação ativa e cidadã na sociedade.