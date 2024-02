Homem é vítima de disparo de arma de fogo, no centro de Canela

Na tarde de quarta-feira (28/02), por volta das 13h30, a Brigada Militar de Canela foi chamada ao Hospital local para investigar um incidente envolvendo um indivíduo que deu entrada na emergência com ferimentos causados por disparo de arma de fogo na mão direita.

Ao chegar ao hospital, os policiais entraram em contato com a vítima, um homem de 42 anos com antecedentes por tráfico de drogas, conhecido como “Rato”. Segundo seu relato, ele estava caminhando pela Rua Érico Veríssimo, no bairro Vila do Cedro, quando um veículo Kwid de cor branca, com películas escuras, se aproximou. Um dos ocupantes do veículo efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-o na mão direita.

Após o incidente, a vítima buscou atendimento médico de emergência, onde foi prontamente atendida. Os médicos avaliaram que será necessária uma cirurgia para tratar o ferimento, mas que não há risco de morte.

As autoridades policiais realizaram buscas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As investigações estão em andamento para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis pelo crime.