Inscrições para o Fundo Social da Sicredi Pioneira terminam nesta sexta 

Entidades podem apresentar projetos educativos, culturais ou de esporte inclusivo

As entidades sem fins lucrativos que desejam participar do Fundo Social da Sicredi Pioneira precisam fazer sua inscrição até a próxima sexta-feira (01/03), no site do projeto. As iniciativas contempladas deverão atender as áreas de educação, cultura ou esporte inclusivo. No portal do Fundo Social, também estão disponíveis o regulamento completo e um manual com o passo a passo para a inscrição.

O Fundo Social existe desde 2015 e já destinou mais de R$ 12 milhões em recursos, auxiliando 1.824 iniciativas e impactando mais de 550 mil pessoas nas 21 cidades de atuação da Sicredi Pioneira. A proposta surgiu quando os associados aprovaram a destinação de um percentual dos resultados do ano anterior para as ações nas três diferentes áreas. Somente em 2023, mais de R$ 2,8 milhões foram encaminhados a 342 contemplados.

Para participar, a entidade precisa ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, estar associada à Sicredi Pioneira até 31 de dezembro de 2023 e estar em dia com a cooperativa. Também é preciso estar com o cadastro da conta atualizado e ter aprovada a prestação de contas de recursos recebidos em anos anteriores, caso já tenha sido contemplada. A finalidade da participante também precisa educacional, cultural, social e esportiva, expressa em estatuto ou ato constitutivo.

Para 2024, houve um aumento no valor passível de captação, que passou de R$ 2 mil a R$ 12 mil para R$ 3 mil a R$ 15 mil. A prestação de contas também costumava ocorrer em janeiro e, agora, deverá ser feita até 31 de dezembro do mesmo ano. Também foi disponibilizada uma nova plataforma para inscrição de projetos.

A submissão de propostas está disponível no site https://sicredipioneira.com.br/fundo-social. Pelo mesmo endereço, é possível acessar uma revista digital com os projetos mais bem pontuados em 2023. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp do Fundo Social: 54 99189-3586.

Projetos em três áreas



Projetos educacionais: ações voltadas à melhoria da formação educacional coletiva, em seus diferentes níveis e contextos e não se limitando às escolas, universidades ou sistemas educacionais. Exemplos: ações voltadas ao incentivo à leitura ou outras atividades pedagógicas, formação de profissionais, contratação de oficineiros, desenvolvimento de atividades inclusivas, atividades de preservação ao meio ambiente, entre outros.

Projetos culturais: ações que visam garantir o acesso e ampliar as práticas culturais da população, estimulando a produção e difusão cultural e artística, desenvolvendo a consciência e o respeito à cultura de outros povos e/ou nações. Exemplos: contratação de instrutores ou oficineiros, atividades coletivas que desenvolvam as diferentes manifestações artístico-culturais e seus respectivos materiais.

Projetos de esporte inclusivo: engloba ações que têm como objetivo promover a inclusão social por meio de atividades esportivas, com foco no desenvolvimento integral dos beneficiários. Exemplos: pagamento de bolsas para beneficiários em situação de vulnerabilidade, contratação de instrutor, atividades coletivas esportivas e seus respectivos materiais, entre outros.

Sobre a Sicredi Pioneira

Constituída no ano de 1902, a Sicredi Pioneira é a primeira Instituição Financeira Cooperativa da América Latina e a mais antiga instituição financeira privada em funcionamento no Brasil. Oferecendo um portfólio completo, com mais de 300 soluções financeiras, a Pioneira busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento de mais de 250 mil associados e das comunidades dos 21 municípios em que atua, nas regiões do Vale do Sinos e Serra Gaúcha: Alto Feliz, Canela, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Gramado, Ivoti, Lindolfo Collor, Linha Nova, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Vale Real. Com sede em Nova Petrópolis/RS, Capital Nacional do Cooperativismo, a Sicredi Pioneira está entre as mais de 100 cooperativas do Sistema Sicredi, distribuídas em 26 Estados e no Distrito Federal, contando com mais de 7 milhões de associados no país.