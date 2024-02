Operação policial resgata idosos em condições precárias em clínica clandestina

Dois dos idosos são originários de São Francisco de Paula, enquanto outro é de Sapiranga

Uma operação conjunta da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil resultou no resgate de três idosos que viviam em condições deploráveis em uma clínica clandestina em Taquara. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelas autoridades.



Ao chegarem ao local na manhã desta terça-feira (27), os agentes encontraram uma mulher de 63 anos, que se identificou como proprietária do estabelecimento, juntamente com os três idosos. Entre eles, estava uma mulher de 86 anos que residia na clínica há mais de 14 anos. Dois homens, de 60 e 62 anos, também estavam presentes.



Os idosos relataram às autoridades que viviam em condições insalubres e que eram obrigados a realizar trabalhos no local. Segundo eles, uma cuidadora aparecia apenas uma vez por mês para prestar assistência e fazer a limpeza. Além disso, os homens eram obrigados a realizar serviços de roçada no terreno sob ordens da proprietária.



A mulher de 86 anos, que necessita de auxílio para tomar banho, contava apenas com a ajuda de um dos internos. A polícia constatou que a proprietária não possuía parentesco com nenhum dos idosos, apesar de ser responsável legal por eles e deter seus cartões bancários.



A prefeitura de Taquara informou que dois dos idosos são originários de São Francisco de Paula, enquanto outro é de Sapiranga. Até o momento, os familiares de duas das vítimas foram localizados, enquanto as autoridades municipais seguem em busca dos parentes do terceiro idoso.

Informações: Spaço FM