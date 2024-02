Prefeitura implanta quadra de areia no Parque do Lago

Espaço que servirá para vôlei e futevôlei sediará torneio e após estará à disposição da comunidade

A Secretaria Municipal de obras está finalizando a instalação de uma quadra de areia no Parque do Lago. O equipamento esportivo será utilizado no torneio que acontece neste final de semana, após, ficará à disposição par uso da comunidade.

Segundo o secretário Marcelo Savi, o espaço, que poderá ser utilizado para a prática do vôlei de areia e do futevôlei, “ficará permanentemente no Parque, recebendo manutenção, e com certeza será muito utilizado pelos frequentadores do local”.

O secretário disse, ainda, que pelo menos mais uma quadra deverá ser implantada, para a prática do futebol.

Torneio de Vôlei de Duplas e Pênaltis

Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) convida a comunidade a participar do emocionante Torneio de Pênaltis de Duplas e do empolgante Campeonato de Vôlei de Areia em Duplas de Aréia, ambos com inscrições abertas. A retirada das fichas de inscrição pode ser feita até o final do dia de hoje (28.2) na sede do DMEL, localizada na Rua Borges de Medeiros, 926. A contribuição é de 5kg de alimento não perecível por atleta (exceto sal).

Não perca a oportunidade de mostrar suas habilidades! O torneio de pênaltis contará com modalidades adulto e sub 17 (mediante apresentação de documento de identidade).

As competições estão marcadas para o dia 2 de março, com início às 8h, no Parque do Lago.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3282.5150, ramal 365. Venha participar e se divertir neste evento esportivo imperdível!