Acquamotion é eleito uma das melhores atrações de Gramado no Traveller’s Choice

A escolha foi feita pelos Viajantes através da plataforma TripAdvisor

Acquamotion foi considerado uma das Melhores Atrações de Gramado 2023, segundo a avaliação dos viajantes no conceituado prêmio Travellers’ Choice, do TripAdvisor. A premiação tem objetivo de reconhecer os destinos, hotéis, restaurantes, atrações e atividades favoritos dos viajantes por demonstrarem compromisso com a excelência em hospitalidade.

Para figurar entre os vencedores, durante 12 meses, a atração precisa receber um número mínimo de avaliações e, após atingir essa marca, ter um grau de excelência positivo, de acordo com a opinião dos votantes. A plataforma se baseia na qualidade e na quantidade das avaliações e opiniões coletadas de pessoas em todo o mundo, bem como critérios adicionais de elegibilidade.

De acordo com o Diretor de Operações do parque Peterson Perin, estar no ranking do TripAdvisor é a certeza de que o trabalho que vem sendo desenvolvido por toda equipe está no caminho certo. “Figurar em uma premiação que é definida pela opinião de quem vive a experiência Acquamotion é motivo de grande orgulho para nós, pois o parque é feito para eles. Cada atração é pensada e executada para encantar nosso público de todas as idades”, afirma, e completa: “Toda equipe está de parabéns por essa conquista”.

A Diretora de Vendas e Marketing, Lísia Diehl, destaca o forte trabalho que é realizado na jornada de entretenimento do empreendimento. “Temos opções de alimentação saborosas e divertidas, espaços diferenciados para todas as idades e, melhor de tudo, águas naturalmente termais”, conta, e recorda: “Em 2023, batemos recorde de público, com um crescimento expressivo acima da média do mercado. Nas redes sociais, o feedback dos visitantes também tem sido muito positivo e não é raro vê-los indo embora tendo encontrado mais do que esperavam”.

Primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul,Acquamotion está localizado em meio a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias, num amplo terreno de 49 mil m², em Gramado. Sua sede possui três andares e uma fantástica estrutura coberta.

Para a diversão dos visitantes de todo o Brasil, o parque oferece sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus. Indoor estão as piscinas com ondas, a com jatos massageadores e bar molhado, e a com dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Na área externa há mais três, sendo uma com borda infinita e vista para a natureza.

Conta, ainda, com os ToboAles, doistoboáguas de diferentes níveis de adrenalina, e o Mirante da Gralha Azul, espaço ideal para momentos de meditação e contemplação da natureza.

Recentemente, Acquamotion tambémconquistou o título “Melhor Parque Aquático do Brasil”, no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.

Serviço

Funcionamento: em alta temporada, diariamente, das 10h às 18h.

Em baixa temporada: consultar site.

Site: www.acquamotion.com.br

Central de Vendas: (54) 3050-1700, valores especiais para crianças e idosos.

Endereço: Rua Linha Carazal, 501 – Estrada Municipal Linha Ávila – Gramado/RS

Informações: (54) 3050-1700

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.