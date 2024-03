Canela está com inscrições abertas para curso de Tortas Tradicionais 

Destinado a jovens e adultos com conhecimento ou experiência na área.

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA oferece curso de aperfeiçoamento aos processos de confeitaria, especialmente quanto a produção de tortas tradicionais, destinado a jovens e adultos com conhecimento ou experiência na área.

Neste curso será abordado os conhecimentos necessários para fabricar tortas e doces, atendendo as normas e procedimentos técnicos, de qualidade e assim aumentar as chances dos participantes no mercado de trabalho.

A formação que inicia em 03 de abril é uma parceria com o SENAI e terá duas turmas com 12 alunos em cada. Turma 1: de terça à sexta das 13h às 17h; turma 2 de terça à sexta das 18h às 22h.

Critérios para a inscrição:

Maiores de 18 anos

Ensino Fundamental completo

Disponibilidade nos horários conforme turma escolhida

Conhecimento ou experiência na área

As inscrições vão até 20 de março ou até o limite de vagas ser atingido e podem ser feitas através do link: http://bit.ly/inscriçõescursoscidica ou pelas redes sociais do CIDICA @cidicacanela e para dúvidas ou informações poderão entrar em contato através do WhatsApp (54)3282-5167

CAPACITAÇÕES NA ÁREA DE TURISMO

Seguem as inscrições dos cursos de Auxiliar de Cozinha, Camareira, Garçom, Monitor de Turismo e de Recepção. As capacitações serão ministradas pelo SENAC e SENAI, as aulas acontecerão no CIDICA.

As qualificações de Camareira e Garçom contarão com 2 turmas, e as demais com 1 turma cada. Os alunos devidamente inscritos e com vagas garantidas deverão assinar um termo de compromisso, no primeiro dia de aula, se comprometendo em realizar o curso até o final.

As inscrições serão abertas conforme ordem de realização de cada curso que poderá acontecer ao longo de todo ano de 2024. Interessados poderão realizar as inscrições pelo link http://bit.ly/inscriçõescursoscidica