Gramado Parks apresenta 3ª Edição do projeto Diversão Solidária

Pelo terceiro ano, a Gramado Parks realiza o Diversão Solidária, projeto social que consiste na troca de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e fraldas infantis e geriátricas por ingressos para Snowland e Acquamotion – parques pertencentes ao Grupo.

Com limite de até quatro acessos por endereço, a campanha é válida somente para moradores de Gramado e Canela, que poderão realizar as doações de 1º a 8 de março em uma das entidades participantes: APAE Gramado; CRERH – Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias; Hospital Arcanjo São Miguel; Vale a Pena Viver; Centro Social Padre Franco; Projeto Esperança e Paz; Oásis Santa Ângela, Rosa de Sarom Casa Lar e Escola Neusa Mari Pacheco; ou no Museu do Festival de Cinema, que receberá para as Secretarias de Assistência Social de ambas as cidades.

Para efetuar a troca, é necessário apresentar comprovante de residência (conta de água, luz, internet ou telefone).

O projeto social de troca de doações por ingressos do Snowland foi criado pelo Grupo Gramado Parks em 2015 com o nome de Neve Solidária. A partir de 2022, a ação passou a se chamar “Diversão Solidária”, incluindo também o Acquamotion.

O CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber, ressalta a importância do trabalho dos voluntários para manter as entidades funcionando e das doações destinadas, como um apoio para as mesmas. “Em 2023, foram 20,3 toneladas de alimentos não perecíveis e 139 pacotes de fraldas descartáveis”, recorda, e completa: “Nosso objetivo é apoiar a comunidade onde atuamos. A Gramado Parks sempre foi incansável quando o assunto é responsabilidade social, desde as atuações de melhorias e benfeitorias estruturais na região, as ações realizadas no Museu do Festival de Cinema com escolas públicas e comunidades indígenas, além da nossa tão esperada campanha anual com isenção total nos parques”.

O executivo lembra, ainda, que os moradores da região das hortênsias têm direito a um desconto fixo de 40%, em qualquer data do ano, de segunda a domingo, em ambas as atrações.

A diretora de Vendas e Marketing do Grupo, Lísia Diehl destaca que o propósito da campanha é conectar a comunidade com as entidades locais, ajudando quem realmente precisa. “É uma forma de incentivar a solidariedade dos moradores, proporcionando também a eles entretenimento de qualidade nos parques que, muitas vezes, sonham em conhecer”, diz ela, que avalia: “Snowland e Acquamotion são patrimônio de todos os gramadenses e canelenses. Queremos que as pessoas da região possam viver lindos momentos de diversão e alegria, assim como os turistas que nos visitam”.

Mais informações sobre como participar do Diversão Solidária podem ser consultadas em www.diversaosolidaria.com.br.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.