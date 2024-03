“Luminata” é a nova série de espetáculos de som e luz da Catedral de Pedra de Canela

A atração, da empresa canelense Ilumina Canela Espetáculos, deve se tornar permanente e estreia dia 8 de março, com espetáculo temático de Páscoa

Um dos principais cartões postais da Serra Gaúcha, a Catedral de Pedra de Canela, ganha a partir do dia 8 de março espetáculos de som e luz residentes. Batizado de “Luminata” , o projeto é uma iniciativa da empresa canelense Ilumina Canela Espetáculos e promete encantar turistas e moradores da região em diferentes épocas do ano.

A estreia acontece junto com a temporada de Páscoa, através do espetáculo “Via Domini – Os Caminhos do Senhor”, na sexta-feira, dia 8 de março. Através de uma sintonia entre som e luz, o show é inspirado em uma das passagens mais emblemáticas e importantes da história de Jesus Cristo, a Via Sacra, os caminhos feitos por Cristo desde o carregamento da cruz, até sua morte e ressurreição.

Com duração de 12 minutos, o espetáculo conta com trilha sonora original, que transporta o espectador à época em que a história se passa, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante.

“Participar da montagem do espetáculo “Via Domini – Os Caminhos do Senhor” está sendo muito gratificante e desafiador. Através de trilha sonora e programação de luz criadas exclusivamente para esse show, buscamos uma nova abordagem para trazer esta mensagem (de fé e esperança), que sobrevive fortemente através dos séculos, proporcionando uma experiência inesquecível para a comunidade e visitantes”, comenta Fernando Martinotto, diretor geral do espetáculo.

As apresentações de “Via Domini – Os Caminhos do Senhor” são gratuitas e acontecem diariamente às 20h e 21h, até o dia 7 de abril, na fachada da Catedral de Pedra. A temporada de Páscoa tem como patrocinador exclusivo a Florybal Chocolates.

A empresa à frente do projeto reforça que “Luminata” terá continuidade após a Páscoa, com novos espetáculos sendo criados, e com a utilização da tecnologia de projeção mapeada para agregar efeitos ainda mais realistas à fachada da Catedral.



Luminata – Via Domini Páscoa 2024

Quando: de 8 de março a 7 de abril de 2024.

Horário: 20h e 21h.

Onde: Fachada da Catedral de Pedra de Canela.

*As apresentações são gratuitas.

Instagram: @luminata.espetaculo