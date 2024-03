Nova atração turística entre Gramado e Igrejinha tem vista dos vales do Sinos e Paranhana e grande Porto Alegre 

Com vista impactante do Paranhana, Sinos e grande POA, nova atração entre Gramado e Igrejinha inaugura em abril

Uma atração que promete “tirar o fôlego” dos visitantes começa a ganhar forma e deve ter sua inauguração em abril de 2024 na divisa entre Gramado e Igrejinha. Diferente da maioria dos atrativos turísticos de Gramado que têm vista para Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Vale do Quilombo, a nova atração conta com uma das vistas mais privilegiadas do Estado com vista para os vales.

Não à toa nomeado de Paradouro das Nuvens, o empreendimento tem uma vista privilegiada do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e parte da região metropolitana de Porto Alegre. Em dias de melhor visibilidade é possível enxergar parte da Arena do Grêmio e aviões levantando voo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Em dias com nebulosidade e nuvens, o local também tem vista privilegiada, com vista muitas vezes acima das nuvens que encobrem os vales.

O Paradouro das Nuvens abrirá as portas como um espaço de contemplação e experiências, cercado de mata nativa, vista do nascer do sol e parte do pôr do sol, natureza e experiências gastronômicas com finger food e drinks.

O local estará aberto para o público em geral, mas também sediará eventos de pequeno e médio porte próprios e terceirizados, casamentos, aniversários, sunsets e eventos corporativos em geral.

O atrativo fica localizado na divisa entre Gramado e Igrejinha, na Estrada Geral Linha Dreyer, 4015, bairro Serra Grande, e tem cerca de 800 metros acima do nível do mar, em uma área praticamente inexplorada na região.

As distâncias principais são: 24 km do Centro de Gramado, 15 km do Centro de Igrejinha, 92 km do aeroporto, 20 km de Três Coroas e 31 km de Canela.

“Estamos preparando uma atração realmente única entre a Serra Gaúcha e o Paranhana. Quem visitar o Paradouro vai encontrar um cenário paradisíaco, muita natureza, experiências gastronômicas e um lugar único que com certeza tem potencial para ser um dos lugares mais visitados do RS nos próximos anos“, destaca o diretor do empreendimento, Maciel Burttet.

A estrutura deve ficar pronta nas próximas semanas com um deck, banheiros, espaço gourmet e estacionamento. Balanços e cenários instagramáveis com a incrível vista de fundo completam a experiência. Os acessos via Gramado e via Igrejinha também estão sendo melhorados para garantir uma melhor experiência aos usuários.

Inicialmente os visitantes poderão visitar o local às sextas e sábado das 10 horas à meia noite e nos domingos das 10 às 20 horas.

Mais informações e reservas pelo instagram: @paradourodasnuvens