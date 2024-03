Procon Canela alerta aposentados e pensionistas do INSS sobre débitos não autorizados na aposentadoria

Um alerta! O Procon de Canela está alertando aos aposentados e pensionistas do INSS, para que observem o valor creditado em sua conta corrente, referente benefício do INSS, os aposentados e pensionistas estão sendo lesados, por algumas associações, que estão debitando do benefício alguns valores, que variam de R$ 33,00 a R$ 49,00 sobre uma possível ocorrência de concessão de empréstimos consignados dos beneficiários.



Já não é de hoje que o crédito consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem sofrido diversas tentativas de golpes. Os beneficiários do INSS, moradores de Canela, têm procurado o Procon, reclamando sobre estes empréstimos, que não teriam sido contratados e as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Reforça-se que o governo ampliou, neste ano, de 30% para 35% o limite que se pode comprometer do benefício, com o empréstimo pessoal consignado.



Segundo a coordenadora do Procon de Canela, Deisi Stange, relata que as principais queixas dos aposentados e pensionistas são sobre o crédito, que não teriam sido contratados. “Os beneficiários do INSS vieram nos informar desta prática abusiva. A principal instituição a ser alvo de reclamações é uma associação que vem realizando essa prática em todo o Estado”.

Deisi ainda reforça que “se alguém tiver algum problema ou dúvidas, é só trazer os extratos do banco, dos últimos três, quatros meses, que a gente pode buscar esclarecer”.

E havendo dúvidas ou queira relatar situações sobre empréstimos indevidos, pode procurar o Procon Canela na rua Dom Pedro II, nº 8. O contato de WhatsApp, pode ser realizado através do número (54) 99138-1905 ou ligar para o número (54)3282-5121.