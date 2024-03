Campeonato Municipal de Pênaltis em Dupla de Canela acontece neste sábado (02)

O Campeonato Municipal de Pênaltis em Dupla acontece amanhã, dia 02 de fevereiro, com início às 08h, no Parque do Lago em Canela.

O evento contará com a participação de 24 duplas determinadas a conquistar o título, divididas em dois grupos de 12 equipes cada. Na primeira fase, as seis melhores de cada grupo avançarão para a segunda fase, prometendo partidas intensas e repletas de habilidade.

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer convida toda a comunidade a participar e prestigiar este momento, demonstrando o apoio ao talento local. O Campeonato Municipal de Pênaltis em Dupla é uma oportunidade perfeita para celebrar o espírito esportivo e fortalecer os laços comunitários.

Para aqueles que desejam acompanhar de perto o desenrolar das partidas e conferir o chaveamento, o DMEL disponibiliza o link: https://copafacil.com/penaltiscanela

Não perca a chance de testemunhar o brilho do esporte canelense em ação! Venha, participe e apoie as duplas competindo pelo título.