Canela cria projeto para incentivar turismo rural 

1º Módulo da Capacitação do Programa de Turismo Rural -“Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócio” acontece de 18 a 20 de março, no Sindicato Rural

O Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) será implementado em Canela. A primeira atividade do curso é o Módulo I – Identificação e seleção de oportunidades de negócio, com duração de 24h que acontecerá do dia 18/03 ao dia 20/03, das 8h às 17h, no Sindicato Rural de Canela, rua José Joaquim Raymundo, 456. A participação é gratuita e aberta ao público.

O convite para participar da atividade é para todos, mas em especial aos produtores e trabalhadores rurais que desejem utilizar a propriedade rural para a exploração de técnicas atrativas que promovam lazer e entretenimento aos visitantes.

O curso de 220 horas será ministrado em Canela nos próximos meses. A capacitação conta oito módulos que abordam os temas: A acolhida no Meio Rural; Comandando e Organizando a Cozinha Rural; Consolidação das Ações Desenvolvidas; Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócios; Implantação dos Pontos de Venda de Produtos Agroalimentares Típicos e de Artesanato; O Serviço de Restaurantes Rurais; Planejamento e Implantação dos Pontos de Venda de Produtos Agroalimentares Típicos e de Artesanato; Roteiros, Trilhas e Caminhadas Ecológicas.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é uma instituição responsável por criar e promover ações de formação profissional e atividades de promoção social dirigidas às famílias rurais. O Programa Turismo Rural do Senar-RS tem como objetivo principal identificar e implantar negócios de turismo rural, oferecendo capacitação para os produtores e trabalhadores rurais.

Mais informações com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelo fone (54) 3281-1356 e ou WhatsApp 54 991277063