Dia D Contra a Dengue terá ações de conscientização 

Mobilização busca reforçar ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde de Canela promove, amanhã (2.3), das 9h às 11h30, uma ação especial voltada para o Dia D de Combate à Dengue, criado pelo Ministério da Saúde (MS).

A mobilização, ocorrerá das 8h30 às 10h, com pedágio informativo na Praça João Corrêa e das 10h às 11h30, no Parque do Lago.

Durante a ação, servidores da saúde distribuirão panfletos para a população com orientações de conscientização sobre o combate ao mosquito. O Dia D de Combate à Dengue busca reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

O secretário da Saúde, Álvaro Grulke, destacou que o enfrentamento à dengue deve ser constante. “A população precisa se manter sempre atenta e vamos focar na prevenção.”, pontuou o gestor.