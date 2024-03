Junior Rostirola, do “Café com Deus Pai”, estará em Gramado

No dia 24 de março, Gramado receberá o pastor sênior Júnior Rostirola e a “Tour Vencedores”. O evento gratuito atrai milhares de pessoas pelo país e se define como um Encontro Real com Deus Pai. Por meio disso, Junior relata os traumas de infância e conta com detalhes sobre os fortes problemas familiares que enfrentou e promete ao público ajuda-lo a encontrar seu propósito.

No cenário literário brasileiro, Júnior Rostirola se destaca não apenas pelos números impressionantes de vendas, mas também pelo impacto emocional que suas palavras têm gerado nos leitores. O pastor é bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia Bíblica, tem conquistado corações com suas obras profundas e inspiradoras.

Seu best-seller “Café com Deus Pai” não apenas cativou os leitores, mas também recebeu o reconhecimento da crítica, sendo indicado pela Revista Veja e Publishnews como o livro mais vendido do Brasil em 2023. Nesta obra, Júnior propõe uma jornada diária fascinante, convidando os leitores a uma intimidade profunda com o divino.

Além disso, “Encontrei um Pai”, outro trabalho notável de Rostirola, vai além de uma mera autobiografia. Ao contar sua própria história de vida, Júnior aborda questões universais de identidade, superação e cura emocional. Seu livro se torna uma ferramenta poderosa para aqueles que lutam com sentimentos de rejeição, medo e insegurança.

Mas o impacto de Júnior vai além das páginas de seus livros. Órfão de pai ainda vivo, ele encontrou propósito em ser uma figura paterna para muitos. Sua jornada de superação o levou a fundar a Associação Escolhi Amar, uma organização dedicada a diversos projetos sociais, incluindo abrigos para crianças e adolescentes, centros de recuperação e assistência psicológica gratuita para pessoas de baixa renda.

Além de suas conquistas profissionais, Júnior encontra seu maior tesouro em sua família. Casado com Michelle e pai de dois filhos, ele é um exemplo vivo dos valores que prega em suas obras. Ademais, como pastor sênior da Igreja Reviver, com sede em Itajaí, SC, e extensões pelo Brasil e Haiti, ele continua a espalhar sua mensagem de esperança e amor por onde passa.

Evento “Tour Vencedores” Gramado

Data: 24/03/2024

Horário: 20h

Local: Hotel Serra Azul

Endereço: Rua Garibaldi, 152 – Centro, Gramado

Informações: https://tour.juniorrostirola.com/tourvencedores



Redes sociais:

Instagram: @cafecomdeuspai e @juniorrostirola