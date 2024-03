Patram de Canela realiza mais uma fase da Operação Força Verde e resgata esquilo ferido

No dia 29/02/2024, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela conduziram mais uma etapa da Operação Força Verde, denominada “Desmatamento”. A ação concentrou-se especialmente no município de São Francisco de Paula, onde foram inspecionados locais denunciados por corte de vegetação nativa, resultando em medidas tomadas em cada ponto vistoriado.

Além disso, no mesmo dia, atendendo a pedidos da comunidade, a equipe efetuou o resgate e salvamento de um esquilo (serelepe) encontrado ferido. O animal, típico da região, será encaminhado para receber cuidados veterinários adequados.

COMANDO AMBIENTAL – Braço Verde da Brigada Militar-

