Pedro Bertolucci, receberá Medalha do Mérito Farroupilha, honraria máxima da Assembleia Legislativa 

Homenagem ainda não tem data definida, mas reconhece o trabalho do empresário, hoje à frente do Olivas de Gramado e ex-prefeito de Gramado por quatro mandatos.

Por proposição do deputado estadual Frederico Antunes (PP), foi aprovada a homenagem da Medalha do Mérito Farroupilha para Pedro Henrique Bertolucci, ex-prefeito da cidade de Gramado em quatro mandatos. A honraria máxima do parlamento gaúcho é entregue como reconhecimento aos relevantes serviços prestados por personalidades gaúchas em prol do desenvolvimento do Estado. Além de ter contribuído para alavancar Gramado como destino turístico, Pedro Bala, como é popularmente conhecido, é empresário, idealizador do Parque Olivas de Gramado, administrando o local com os filhos André, Daniel e Paula.

O deputado mostrou satisfação pelo reconhecimento ao empresário, que descreveu como visionário e um homem público de importante destaque da Serra. “Estou muito feliz que o Legislativo gaúcho fará esta justa homenagem a uma pessoa que fez e continua fazendo a diferença para melhor na vida de tantos gaúchos e para o bem de nossa economia”, destacou Frederico.

Sob a liderança de Bertolucci, o Parque é visto como referência na plantação de oliveiras, sendo um expoente único no segmento de olivoturismo na Serra Gaúcha e um dos locais mais visitados da cidade.

Ex-prefeito de Gramado, Pedro Henrique Bertolucci tem 78 anos e nasceu em 2 de setembro de 1945, em São Francisco de Paula. Aos 13 anos passou a morar em Gramado, onde construiu toda a sua trajetória política, profissional e pessoal. Como prefeito, recebeu o Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora em 2002 e os Prêmios Prefeito Empreendedor Loureiro da Silva em 2003 e 2005, além do Prêmio Gestor Público Sindaf em 2007. Ao final da sua quarta administração da prefeitura, em 2008, Gramado figurava entre as dez cidades com melhor atendimento de saúde do país, assim como o terceiro destino turístico mais desejado do Brasil e o destino turístico mais seguro do país.

