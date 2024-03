Secretarias de Esportes e Obras promovem melhorias no complexo do Perinão

O complexo do Ginásio José Francisco Perini, popularmente conhecido como Perinão, recebe diversas melhorias para atender a comunidade em diversas modalidades esportivas. Com iniciativa da Administração Municipal e execução das Secretarias de Esporte e de Obras, uma das quadras do local recebeu grama sintética, que vai permitir o uso do espaço mesmo com as mudanças climáticas comuns em Gramado. Já o acesso para as quadras está sendo pavimentado para garantir mais segurança e comodidade aos atletas.

Recentemente, o local também recebeu duas quadras de pickleball, uma nova academia ao ar livre, substituição da praça infantil e revitalização da pista de skate. A expectativa é que todas as melhorias sejam inauguradas oficialmente em 15 dias. “Esse é mais um exemplo do quanto estamos investindo nas áreas de lazer e promovendo bem-estar aos cidadãos. A gestão municipal trabalha sempre de forma integrada entre as secretarias para garantir bons resultados”, destaca o secretário de Esporte, Lucas Roldo.

Vale destacar que o cuidado da comunidade com estes espaços é fundamental. A Administração Municipal pede que a população use as estruturas sem danificá-las e não deixe lixo nos espaços. Dessa forma, as melhorias duram mais tempo e beneficiam mais gramadenses.