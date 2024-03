Advogado canelense acusado de golpes tem prisão preventiva mantida pelo TJRS

Na última sexta-feira, dia 1º, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter a prisão preventiva de Douglas Alessander Schmitt Roos, advogado canelense. O desembargador José Ricardo Coutinho da Silva, ao não acatar o pedido de liberdade, reafirmou a legalidade da decisão tomada pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela.

Roos foi detido na tarde da quinta-feira (29), em uma ação conjunta das Polícias Civil de Canela e Capão da Canoa. Ele acumula diversas sentenças condenatórias por praticar golpes contra seus clientes. Além disso, há vários inquéritos policiais em andamento na Delegacia de Polícia de Canela, como parte da Operação DR.

O advogado foi capturado na praia de Capão da Canoa e posteriormente encaminhado ao presídio para iniciar o cumprimento de sua pena.